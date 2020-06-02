Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нью-Йорке начались мародерства 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Нью-Йорке начались мародерства
Фото: Reuters
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.
Внимание мародеров привлекли магазины спорттоваров, бытовой техники, а также ювелирные. Всего жители столицы вынесли товары из более чем 10 торговых точек.
Небольшие группы демонстрантов, которые остались ночью на улицах, нарушили режим комендантского часа, введенный в городе с 23:00 (6.00 мск).
Для прекращения беспорядков в район были направлены многочисленные отряды полиции.
В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано в сети. На записи видно, как часть грабителей скидывает с поезда технику и прочие товары, в то время как остальные бегут за ним и подбирают вещи.
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Последние новости
В Москве умер 71 человек с коронавирусом В Москве умер 71 человек с коронавирусом Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Комментарии
В мире , Манхэттен , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Путин уволил четырех генералов
Путин уволил четырех генералов
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Видео
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение