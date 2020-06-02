Какой праздник 2 июня 

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Накануне, 1 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока и День Северного флота России

В народном календаре славян 2 июня — Вьюн зеленый, Никифор дубодер. В этот день водили летние хороводы, парни и девушки присматривались друг к другу.