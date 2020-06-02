Какой праздник 2 июня 

Во вторник, 2 июня, отмечаются День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России и День Республики в Италии. В этот день родилась актриса Юлия Снигирь и скончался певец Евгений Белоусов.
Накануне, 1 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока и День Северного флота России
В народном календаре славян 2 июня — Вьюн зеленый, Никифор дубодер. В этот день водили летние хороводы, парни и девушки присматривались друг к другу.
2 июня был основан Благовещенск (1856), в футболе ввели пенальти (1891), все индейцы США получили американское гражданство (1924), состоялась коронация Елизаветы II (1953), первый регулярный авиарейс соединил Москву с западной столицей — Брюсселем (1958), был нанесен авиаудар по зданию Луганской областной администрации (2014).
2 июня родились итальянский граф Алессандро Калиостро (1743), российский государственный деятель Константин Победоносцев (1827), актер Станислав Чекан (1922), певец Бедрос Киркоров (1932), поэтесса Юнна Мориц (1937), футболист и тренер Эдуард Малофеев (1942), актриса Юлия Снигирь (1983) и аргентинский футболист Серхио Агуэро (1988).
2 июня скончались инженер, конструктор паровозов Николай Щукин (1924), автогонщик «Формулы-1» Брюс МакЛарен (1970), кинооператор, режиссёр Игорь Бессарабов (1993), певец Евгений Белоусов (1997).