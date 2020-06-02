Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какой праздник 2 июня 

Мария Иванова 13 минут назад
Какой праздник 2 июня
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 2 июня, отмечаются День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России и День Республики в Италии. В этот день родилась актриса Юлия Снигирь и скончался певец Евгений Белоусов.
Накануне, 1 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока и День Северного флота России
В народном календаре славян 2 июня — Вьюн зеленый, Никифор дубодер. В этот день водили летние хороводы, парни и девушки присматривались друг к другу.
2 июня был основан Благовещенск (1856), в футболе ввели пенальти (1891), все индейцы США получили американское гражданство (1924), состоялась коронация Елизаветы II (1953), первый регулярный авиарейс соединил Москву с западной столицей — Брюсселем (1958), был нанесен авиаудар по зданию Луганской областной администрации (2014).
2 июня родились итальянский граф Алессандро Калиостро (1743), российский государственный деятель Константин Победоносцев (1827), актер Станислав Чекан (1922), певец Бедрос Киркоров (1932), поэтесса Юнна Мориц (1937), футболист и тренер Эдуард Малофеев (1942), актриса Юлия Снигирь (1983) и аргентинский футболист Серхио Агуэро (1988).
2 июня скончались инженер, конструктор паровозов Николай Щукин (1924), автогонщик «Формулы-1» Брюс МакЛарен (1970), кинооператор, режиссёр Игорь Бессарабов (1993), певец Евгений Белоусов (1997).
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Комментарии
В мире , Юнна Мориц , Елизавета II , Игорь Бессарабов , Станислав Чекан , Юлия Снигирь , Брюс Макларен , Константин Победоносцев , Евгений Белоусов , Бедрос Киркоров , Эдуард Малофеев , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение