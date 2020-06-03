От США отвернулись союзники

Акции протеста против расовой дискриминации становятся явлением мирового масштаба: многотысячные демонстрации теперь проходят не только в США, но и в Германии, Нидерландах, Франции, Италии, Канаде, а также во многих других странах. Наиболее угрожающий размах они приобрели в Париже, где собрались более 20 тысяч протестующих — некоторые из них стали громить общественные здания и устраивать поджоги. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность у американских дипломатов. Годами они продвигали идеи защиты прав человека за рубежом, но теперь сами вынуждены отвечать на неудобные вопросы о полицейском насилии в Америке.

Эпицентр демонстраций в Европе расположился в Париже. И если другие европейцы митингуют в память о задушенном белым полицейским афроамериканце Джордже Флойде, то у французов нашёлся свой герой. Им стал чернокожий Адама Траоре , который скончался после ареста в 2016 году. Обстоятельства смерти мужчины оспариваются до сих пор. Доподлинно известно, что он пытался сбежать от полицейских, которые, в свою очередь, хотели выяснить его личность. После 15-минутной погони Траоре был задержан. Один из стражей порядка позже признался, что он вместе с коллегами всем весом навалился на подозреваемого, чтобы его обездвижить. Впоследствии Траоре потерял сознание и умер.

На прошлой неделе французские медицинские эксперты выпустили заключение, которое снимало ответственность за смерть чернокожего с троих полицейских. В документе отмечалось, что мужчина скончался от сердечного приступа, возможно, вызванного стрессом и погоней. Тем не менее другая комиссия экспертов, к которой обращалась семья погибшего, пришла к выводу, что он умер от удушения.

Случай четырёхлетней давности, оживлённый оправданием полицейских, попал в резонанс со смертью американца Джорджа Флойда, что и обусловило масштаб протестов во Франции. Сообщается, что в Париже собрались более 20 тысяч демонстрантов и по несколько тысяч — в других городах республики. Некоторые протестующие принялись громить полицейские участки и устраивать поджоги, хотя, в отличие от США, во Франции это пока не стало массовым явлением.

Мировые лидеры также выражают солидарность с протестующими в США. Как и у самих акций протеста, у подобных шагов есть более глубокие причины, чем поддержка прав человека.

Как замечает The New York Times, отношения США с союзниками деградировали с начала президентства Дональда Трампа . У Европы достаточно причин быть недовольной Соединёнными Штатами — от вторичных американских санкций для европейских компаний до сомнений в дееспособности НАТО . Теперь у неё появился хороший и морально оправданный повод выразить своё недовольство. Европейские лидеры осуждают не только убийство Джорджа Флойда, но и жёсткий разгон протестующих в США с применением слезоточивого газа, резиновых пуль и даже с планами задействовать армию.

The New York Times резюмирует, что Европа более не смотрит на США как на глобального лидера и не верит, что заокеанский союзник готов ей что-то предложить. Недоверие по отношению к Вашингтону заставило европейские державы отвернуться от него.

Лидеры союзных наций теперь считают, что им выгодно критиковать Трампа, — поделилась мнением с изданием бывший евродепутат от Нидерландов Маритье Схааке.

Происходящее в США также подрывает работу сотрудников американских дипмиссий за рубежом, добавляет Politico.

Наши дипломаты привыкли выражать беспокойство по поводу нарушений прав человека в других странах, — заявила изданию бывший американский дипломат Молли Монтгомери. — Теперь подобные заявления поступают в их адрес. Для многих дипломатов, которые выбрали этот путь, чтобы продвигать права человека, демократию, верховенство закона, это очень тяжёлый момент.

Госдепартамент , например, рекомендовал своим сотрудникам публиковать в соцсетях сообщения в память о разгоне демонстраций на пекинской площади Тяньаньмэнь (серия акций протеста на площади в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года). В ответ от китайских коллег они получили язвительные комментарии: «Я не могу дышать». Это была последняя фраза Джорджа Флойда, которая стала лозунгом протестов. Американцам таким образом намекают, что они не имеют морального права осуждать силовое подавление митингов в других странах, если в их собственной президент грозится задействовать «тысячи и тысячи тяжело вооружённых солдат» против демонстрантов.

В распоряжение Politico попала информация о том, что в засекреченных электронных письмах американские дипломаты за рубежом подвергают сомнению стабильность центрального правительства в Вашингтоне. Они также сомневаются, что Дональд Трамп согласится сложить с себя полномочия в случае проигрыша на выборах. В последние дни в столицу стягиваются солдаты Национальной гвардии. Впервые с 1995 года было перекрыто публичное пространство перед Белым домом — на площади Лафайет-сквер, на которой собирались протестующие. Происходящее заставляет дипломатов отрабатывать самые апокалипсические сценарии, включая эвакуацию и защиту посольств от нападения. Они также рекомендуют своим сотрудникам не покидать дипмиссии без необходимости.