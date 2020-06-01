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«США на пороге гражданской войны» 

Вероника Полынина и ещё 1 10 минут назад
«США на пороге гражданской войны»
Фото: Reuters
США как никогда близки к гражданской войне, считает военный эксперт Алексей Леонков.
В интервью «Московскому комсомольцу» Леонков выразил мнение, что США находятся на грани катастрофы из-за ситуаций с массовыми беспорядками, которые не стихают в стране после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Леонков отметил, что на руках у американцев находятся около 400 миллионов единиц огнестрельного оружия.
«Пока эти стволы молчат — идут столкновения с камнями и палками, максимум — зажигательные смеси и коктейли Молотова. Но как только оружие, скопленное у мирного населения, начнет стрелять, вот тогда начнется страшное: США почти сразу разделится по этническому принципу и вспыхнет настоящая гражданская бойня», — заявил он.
Леонков отмечает, что в новейшей истории США еще не было случая, чтобы акции протестов охватили всю территорию страны. По его словам, ситуацию осложняет напряженность на фоне коронавируса: находятся те, кто подогревает ситуацию заявлениями, что госвласти виноваты в распространении COVID-19, от которого погибают в том числе темнокожие социально незащищенные жители.
Эксперт напоминает, что на улицы страны выведена Национальная гвардия — так называемая территориальная армия со своей бронетехникой, вертолетами и даже ударной авиацией.
«Если все это будет пущено в дело — что станет с США, уже предсказать трудно», — заявил собеседник издания.
Как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе и других городах США почти неделю продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Уже известно о гибели четырех человек, более 4 тысяч протестующих задержаны. В 25 городах 16-ти штатов объявлен комендантский час. Накануне протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона неподалеку от резиденции президента США Белого дома.
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В мире , Алексей Леонков , Московский комсомолец , США
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