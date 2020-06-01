Польское правительство стремится избавиться от необходимости проводить корабли, идущие в город Эблонг, через российские территории и собирается проложить собственный выход в Балтику. Лидер оппозиции Рафал Тшасковский в случае победы на президентских выборах хочет этот проект закрыть и прослыл из-за этого «агентом Кремля», вызвав бурную реакцию противников.

При этом российская сторона никогда не препятствовала польским морским судам, да и в истории ни разу не было случая, когда Россия закрыла проход в Балтийское море.

Автор статьи считает, что таким образом Польша хочет разместить базу НАТО как можно ближе к России, а Эльблонг прекрасно подходит для этих целей, пишет «ПолитЭксперт».

Милитаризация региона приведет к очередному конфликту. Он может перелиться и в международный и внутриполитический. При этом сейчас польское руководство упорно игнорирует даже позицию Евросоюза , а Варшава «идёт на грабли», обвиняя в своих провалах очередных «агентов Кремля».

Как писал NEWS.ru, ранее премьера Польши раскритиковали после фото из ресторана.