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Власти Польши пытаясь создать маршрут в обход РФ «идут на грабли» 

News.ru 1 час назад
«Идут на грабли»: Польша создаст маршрут в обход РФ
Фото: globallookpress.com
Польское правительство стремится избавиться от необходимости проводить корабли, идущие в город Эблонг, через российские территории и собирается проложить собственный выход в Балтику. Лидер оппозиции Рафал Тшасковский в случае победы на президентских выборах хочет этот проект закрыть и прослыл из-за этого «агентом Кремля», вызвав бурную реакцию противников.
При этом российская сторона никогда не препятствовала польским морским судам, да и в истории ни разу не было случая, когда Россия закрыла проход в Балтийское море.
Автор статьи считает, что таким образом Польша хочет разместить базу НАТО как можно ближе к России, а Эльблонг прекрасно подходит для этих целей, пишет «ПолитЭксперт».
Милитаризация региона приведет к очередному конфликту. Он может перелиться и в международный и внутриполитический. При этом сейчас польское руководство упорно игнорирует даже позицию Евросоюза, а Варшава «идёт на грабли», обвиняя в своих провалах очередных «агентов Кремля».
Как писал NEWS.ru, ранее премьера Польши раскритиковали после фото из ресторана.
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В мире , ЕС , НАТО , Польша
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