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На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго 

РИА Новости 17 минут назад
На звезду Голливуда напали полицейские в США
Фото: Reuters
Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.
"Копам не понравилось, что я снимал горящую машину, поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед. Можете послушать", — подписал ролик Кьюсак.
На видео слышно, что офицеры кричат на актера "проваливай отсюда", а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. "Хорошо, хорошо", — говорит актер.
Позже Джон Кьюсак сделал еще несколько постов, в том числе показал группу миротворцев, которые, по словам актера, и "починили" его средство передвижения дубинками.
В конце мая в ряде городов США вспыхнули массовые акции протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
В Сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Комментарии 3
В мире , Происшествия , Джон Кьюсак , Чикаго
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