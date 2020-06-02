Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВОЗ разоблачила Китай 

Вероника Полынина и ещё 24 12 минут назад
ВОЗ разоблачила Китай
Фото: Reuters
Китай затягивал с предоставлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данных о коронавирусе, сообщило агентство Associated Press.
Как передает "Лента.ру", по данным агентства, Китай как минимум две недели не предоставлял ВОЗ информацию о состоянии первых пациентов и случаях заражения.
Ссылаясь на записи внутренних разговоров ВОЗ, агентство заявило, что китайские правительственные лаборатории обнародовали геном вируса только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии. Впоследствии чиновники ВОЗ обращали внимание на то, что организация получала информацию о коронавирусе лишь за 15 минут до того, как о ней сообщалось на китайском телевидении.
В январе сотрудники ВОЗ размышляли над тем, как «нажать на Китай» для получения подробной информации о пациентах и не вызвать гнев руководства страны.
Associated Press отметило, что публично представители ВОЗ хвалили Пекин за оперативное предоставление информации, вероятно, надеясь на более тесное сотрудничество.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 6,3 млн человек, число жертв эпидемии превысило 376 тысяч человек.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Комментарии 50
В мире , ВОЗ , Associated Press , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
«Российский Falcon 9» получит «Назарбаевский старт»
«Российский Falcon 9» получит «Назарбаевский старт»
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
«Ельцин даже умер от стыда»: Жириновский о поправках
«Ельцин даже умер от стыда»: Жириновский о поправках
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
01:17
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
Политика США
Захарова указала на «международное лицемерие» США
01:00
Захарова указала на «международное лицемерие» США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение