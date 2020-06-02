ВОЗ разоблачила Китай 

Как передает "Лента.ру", по данным агентства, Китай как минимум две недели не предоставлял ВОЗ информацию о состоянии первых пациентов и случаях заражения.

Ссылаясь на записи внутренних разговоров ВОЗ, агентство заявило, что китайские правительственные лаборатории обнародовали геном вируса только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии. Впоследствии чиновники ВОЗ обращали внимание на то, что организация получала информацию о коронавирусе лишь за 15 минут до того, как о ней сообщалось на китайском телевидении.

В январе сотрудники ВОЗ размышляли над тем, как «нажать на Китай» для получения подробной информации о пациентах и не вызвать гнев руководства страны.

Associated Press отметило, что публично представители ВОЗ хвалили Пекин за оперативное предоставление информации, вероятно, надеясь на более тесное сотрудничество.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 6,3 млн человек, число жертв эпидемии превысило 376 тысяч человек.