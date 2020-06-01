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Комендантский час ввели в Нью-Йорке 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Комендантский час ввели в Нью-Йорке
Фото: РИА Новости
Власти Нью-Йорка приняло решение о введении режима комендантского часа в городе. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Соответствующее решение принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр города Билл де Блазио.
Комендантский час начинает действовать в городе с понедельника, 1 июня, с 23.00 (06.00 по мск) по вторник, 2 июня, до 05.00 (12.00 по мск).
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.
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В мире , Другое , Эндрю Куомо , Нью-Йорк
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