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Южная Корея приняла приглашение Трампа на саммит G7 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Южная Корея приняла приглашение Трампа на саммит G7
Фото: EPA
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о своей готовности принять приглашение на саммит G7, сообщило в понедельник агентство Yonhap.
Агентство не уточняет, когда именно состоялся разговор, пишет ТАСС.
Напомним, Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Между тем, власти Великобритании выступили против того, чтобы Россия возвращалась в формат G7. Британская сторона «пока не видят свидетельств изменившегося поведения» России, что могло бы «обосновать ее возвращение».
Еще в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Кремль, в свою очередь, заявил, что официального приглашения не было.
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В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Южная Корея
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