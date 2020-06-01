Россия уличила США в нарушении безопасности в Европе 

Он рассказал, что активность военно-воздушных и военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и их союзников вблизи российских границ резко возросла в последнее время. В ходе полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров.

Также генерал-полковник сообщил, что в ходе военных учений «Защитник Европы» страны НАТО отрабатывали поражение целей на территории России.