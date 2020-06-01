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Россия уличила США в нарушении безопасности в Европе 

Артём Кульша 59 минут назад
Россия уличила США в нарушении безопасности в Европе
Фото: ТАСС
США и их союзники разрушают систему безопасности в Европе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
Он рассказал, что активность военно-воздушных и военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и их союзников вблизи российских границ резко возросла в последнее время. В ходе полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров.
Также генерал-полковник сообщил, что в ходе военных учений «Защитник Европы» страны НАТО отрабатывали поражение целей на территории России.
«Подобными действиями США и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой о российской агрессии, продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе», — заявил он.
Вчера, как сообщал «Рамблер», экс-советница бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс допустила причастность России к протестам в США. Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала слова Райс примером неприкрытой пропаганды и манипулирования информацией.
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Комментарии 1
В мире , Барак Обама , Сюзан Райс , Мария Захарова , Сергей Рудской , Генштаб , МИД , НАТО , США
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