Ватиканские музеи возобновили прием посетителей 

Ватиканские музеи, в которых хранятся папские коллекции предметов искусства, а также фрески великих Микеланджело и Рафаэля, открыли в понедельник двери для посетителей после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Как сообщила журналистам директор музеев Барбара Ятта , билеты в первый день работы экспозиции заказали 1,6 тыс. человек.

"У нас хорошая новость, уже сегодня в музеи должны прийти 1,6 тыс. человек, завтра у нас более тысячи заказов. Разумеется, в основном это местные жители, но мы очень довольны", — сказала она с удовлетворением.

По ее словам, открытие музеев — это большой праздник, и к этому дню были подготовлены сюрпризы. Так, полностью открылся после реставрации зал Константина, входящий в так называемые станцы Рафаэля — помещения с фресками, которыми художник расписывал бывшие папские покои.

Во время реставрации, которая продлилась пять лет, исследователям удалось выяснить, что две фигуры на обширной фреске, занимающей три стены и посвященной римскому императору Константину, который первым разрешил исповедовать христианство, принадлежат кисти самого Рафаэля.

"Наши исследования, проведенные в ходе реставрации, подтвердили то, что указывалось в некоторых исторических источниках. Две фигуры выполнены в иной технике, и их успел сделать сам Рафаэль до своей скоропостижной смерти в апреле 1520 года", — рассказала Ятта.

Ряд презентаций, посвященных творчеству Рафаэля, были запланированы именно на весенний период и приурочены к 500-летию со дня его кончины. По словам директора музеев, "рафаэлевский год" будет продолжен, не останавливались и научно-исследовательские и музейные проекты.

"В определенном смысле в месяцы карантина мы могли им уделить больше внимания, как и сайту, который значительно обогатился и информационно, и имел невероятное увеличение числа посещений. Но такая тенденция, собственно, в эти месяцы была характерна для всех мировых музеев", — сказала она.

При этом она уверена, что ни один виртуальный музей не заменит реальный визит.

"Виртуальная информация может использоваться как подготовка к визиту или углубление знаний после визита, но не ничто не может заменить его. Период карантина нам позволил значительно расширить рубрики сайта, пополнить дидактическую часть. И в этом я вижу положительные стороны прошедших месяцев", — отметила директор.

Максимальный туристический поток в Ватиканских музеях достигал 29 тыс. человек в день. Сейчас максимальная проходимость в связи с санитарными правилами безопасности будет в разы меньше. В этом, по мнению руководителя, есть определенные преимущества.

"Конечно, сейчас, после двух месяцев закрытия, нам не хватает этих толп, но мы пытаемся воспользоваться преимуществами, поскольку только сейчас посетители смогут любоваться на папские коллекции в нынешних условиях, это особая привилегия", — отметила она.

В музеях введен режим обязательного бронирования билетов, каждые 15 минут будут впускаться группы численностью не более 10 человек. При этом увеличены часы работы музеев — на 2 часа, до 20:00 (21:00 мск) в будние дни и до 22:00 (23:00 мск) в пятницу и субботу.

Главная слово — дистанция

Если раньше в залах Ватиканских музеев, где стоял нескончаемый гул, главным словом для смотрителей было "тишина", то сейчас — "дистанция". Ее, несмотря на обязательную медицинскую маску, необходимо соблюдать везде — в залах, на лестницах, переходах, в очереди на входе в ожидании прохождения контроля. Обычные рамки металлоискателя при входе теперь пополнились тепловизором. В остальном все выглядит как обычно, за исключением того, что в залах непривычно мало людей.

Сразу несколько посетителей рассказали, что пришли в день открытия именно по этой причине — чтобы насладиться предметами искусства практически в одиночестве.

"Мы давно живем в Риме, — рассказала пожилая пара, — но всегда избегали Ватиканских музеев из-за боязни больших толп туристов. Сейчас появилась уникальная возможность для визита".

Среди посетителей — немало иностранцев, живущих в Риме. Сотрудник американской компании, переехавший на работу в Рим четыре месяца назад, привел в музей жену и сына.

"Для нашего мальчика это невероятный опыт", — поделился мужчина с ТАСС.

Такая ситуация, по мнению сотрудников музея, продлится еще по меньшей мере несколько недель, и не исключено, что и месяцев. С 3 июня правительство Италии планирует принимать всех приезжающих из стран ЕС и зоны Шенгена без помещения их в обязательный карантин, надеясь на восстановление хотя бы европейского туризма.

"Возможно, кто-то в Европе тоже решит воспользоваться возможностью побывать в Риме и Ватикане, пока тут еще не так много людей", — поделилась кассирша из сувенирной лавки.

Ларьки с сувенирами в музеях Ватикана также возобновили работу с соблюдением всех необходимых норм безопасности.

В Ватиканских музеях надеются, что многие родители воспользуются возможностью привести сюда своих детей, которые уже более двух месяцев не ходят в школу. 2 июня в Италии национальный праздник — День республики, и поток посетителей объясняется еще и выходными днями. Хотя в музеях надеются, что такая тенденция сохранится в целом на выходные дни, когда к римлянам и жителям столичной области Лацио могут добавиться жители других регионов. Временно за заказ билетов на сайте не взимается обычно установленная дополнительная плата в 4 евро. Приглашаются на работу и аккредитованные при музеях гиды, которые оказались в одной из наиболее пострадавших от пандемии категории работников.

Вместе с музеями открылись и Ватиканские сады, по которым предлагается тур на экологически чистом автобусе на электрических батарейках, а также летняя папская резиденция под Римом Кастель-Гандольфо, которой не пользуется нынешний Папа Римский Франциск . Ватиканская музейная система является важным источником немалых доходов папского города-государства, и закрытие музеев негативно сказалось на ватиканской казне, хотя директор затруднилась указать размер ущерба от вынужденного простоя.

Ватиканские музеи закрылись 9 мая вслед за всеми музейными комплексами Италии из-за распространения коронавируса. Итальянские музеи начали возобновлять работу после карантина с 18 мая, большое количество музеев и выставок откроются 2 июня.

В Италии за время пандемии число инфицированных превысило 233 тыс. человек, летальных исходов зарегистрировано более 33 тыс. В Ватикане сообщалось о 12 инфицированных.