Украина захотела обсуждать Донбасс без России

Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании США , подписавшим в 1994 году Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе, при этом подобные переговоры, по его мнению, на первых порах должны проходить без участия России . Об этом Резников, фактически возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в минском формате, написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО

"Возвращение к рамкам Будапештского меморандума стало бы шагом в правильном направлении, — написал Алексей Резников. — Одна попытка сделать это уже предпринималась. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в будапештском формате. В то время инициатива не получила продолжение".

"Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой, — утверждает украинский вице-премьер Резников, который также является министром по делам неподконтрольных территорий. — Однако будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем".

Алексей Резников добавил, что Украина не намерена отказываться от переговоров в минском формате, поскольку они, по крайней мере, дают ей возможность проводить обмен удерживаемыми лицами. Украинский вице-премьер считает, что будапештский формат может дать Киеву возможность добиться "качественно нового уровня военной и технической поддержки" со стороны стран Запада, а также "привлечь к ответственности страну-агрессора", каковой Киев считает Россию. В то же время Резников высказывает мнение, что для РФ переговоры в будапештском формате могут быть полезны, так как они дадут ей возможность восстановить якобы утраченное "доверие международного сообщества".

Будапештский меморандум и украинские инициативы

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после США и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.