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«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию» 

Мария Иванова 59 минут назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «нет ничего невозможного», комментируя идею возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман, выпуск опубликован на YouTube.
Журналистка спросила, не стоит ли нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому обратиться к подписантам Будапештского меморандума — Великобритании и США.
«И сказать: «Друзья, смотрите, вы же хотите на самом деле снять санкции с России? Давайте по-честному, торговать вы с ними хотите, дела иметь общие хотите, <…> давайте я вам помогу. Идите к Путину, пусть Путин возвращает нам Крым и выходит из Донбасса. Вы с Путиным договоритесь, каким образом вы разделите финансы и выплатите Украине репатриацию и, пожалуйста, снимайте санкции», — заявила Бацман.
Она спросила у Кравчука, может ли такое произойти в реальности.
«Ну, ничего не возможного. Но в данном случае, не сделав соответствующую подготовку боем, <…> любые действия могут не привести к успеху», — ответил он.
Экс-президент заявил, что идею Бацман надо сначала обсудить «дипломатическим путем на каких-то уровнях». По его мнению, если это начнет Зеленский, ничего не выйдет, так как «почва не готова».
"Донбасс они еще не взяли": Кравчук о возвращении Крыма и Донбасса
Как писал «Рамблер», ранее Кравчук заявил, что Россия может отказаться от Крыма, так как однажды Москва уже передала полуостров Киеву. По его мнению, в СССР с регионом «не могли справиться», и сейчас есть «похожие аналогии».
Экс-президент заявил, что за все время Украина вложила в полуостров более ста миллиардов долларов. Он считает, что Крым потребует от России колоссальных затрат. По мнению Кравчука, также существует вероятность, что судьба Крыма будет определена «под давлением международного сообщества».
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В мире , Видео , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Алеся Бацман , Республика Крым , США , Великобритания
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