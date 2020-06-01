«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию» 

США. Журналистка спросила, не стоит ли нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому обратиться к подписантам Будапештского меморандума — Великобритании

«И сказать: «Друзья, смотрите, вы же хотите на самом деле снять санкции с России? Давайте по-честному, торговать вы с ними хотите, дела иметь общие хотите, <…> давайте я вам помогу. Идите к Путину, пусть Путин возвращает нам Крым и выходит из Донбасса. Вы с Путиным договоритесь, каким образом вы разделите финансы и выплатите Украине репатриацию и, пожалуйста, снимайте санкции», — заявила Бацман.

Она спросила у Кравчука, может ли такое произойти в реальности.

«Ну, ничего не возможного. Но в данном случае, не сделав соответствующую подготовку боем, <…> любые действия могут не привести к успеху», — ответил он.

Экс-президент заявил, что идею Бацман надо сначала обсудить «дипломатическим путем на каких-то уровнях». По его мнению, если это начнет Зеленский, ничего не выйдет, так как «почва не готова».

Как писал «Рамблер», ранее Кравчук заявил, что Россия может отказаться от Крыма, так как однажды Москва уже передала полуостров Киеву. По его мнению, в СССР с регионом «не могли справиться», и сейчас есть «похожие аналогии».

Экс-президент заявил, что за все время Украина вложила в полуостров более ста миллиардов долларов. Он считает, что Крым потребует от России колоссальных затрат. По мнению Кравчука, также существует вероятность, что судьба Крыма будет определена «под давлением международного сообщества».