Неизвестный мужчина пригрозил взорвать метромост в Киеве , в результате чего был закрыт проезд по переправе и внесены коррективы в график движения поездов, сообщает издание «112 Украина». На месте инцидента работают правоохранители.

Журналисты, ссылаясь на свидетельства очевидцев, сообщают, что в настоящий момент на мосту стоит мужчина с пакетом в руках и угрожает привести в действие якобы имеющееся у него взрывное устройство. Отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители перекрыли мост.

Пресс-служба метрополитена тем временем заявила о сокращении маршрутов курсирующих поездов: в частности, красная линия метро работает от «Лесной» до «Дарницы» и от «Академгородка» до «Крещатика».

Представители киевской полиции заявили, что сообщение об угрозе взрыва к ним поступило около 14 часов: позвонил неизвестный мужчина, пригрозивший взорвать мост.