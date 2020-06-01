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В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Неизвестный мужчина пригрозил взорвать метромост в Киеве, в результате чего был закрыт проезд по переправе и внесены коррективы в график движения поездов, сообщает издание «112 Украина». На месте инцидента работают правоохранители.
Журналисты, ссылаясь на свидетельства очевидцев, сообщают, что в настоящий момент на мосту стоит мужчина с пакетом в руках и угрожает привести в действие якобы имеющееся у него взрывное устройство. Отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители перекрыли мост.
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Пресс-служба метрополитена тем временем заявила о сокращении маршрутов курсирующих поездов: в частности, красная линия метро работает от «Лесной» до «Дарницы» и от «Академгородка» до «Крещатика».
Представители киевской полиции заявили, что сообщение об угрозе взрыва к ним поступило около 14 часов: позвонил неизвестный мужчина, пригрозивший взорвать мост.
«На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб», — цитирует издание слова собеседника из правоохранительного ведомства.
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В мире , Видео , Происшествия , Киев
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