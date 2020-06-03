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В Монреаль по реке приплыл кит 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
В канадский Монреаль по реке приплыл горбатый кит, передает телеканал Москва 24.
Животное заметили в водах реки Святого Лаврентия еще в субботу. С тех пор за ним наблюдали с помощью дрона. Специалисты говорят, что киту два-три года, и он мог заблудиться, преследуя добычу.
В организации помощи морским млекопитающим пока не собираются вмешиваться и возвращать особь в океан. Специалисты подчеркивают, что горбатые киты могут жить какое-то время в пресной воде и лучшим вариантом будет, если животное само найдет обратную дорогу.
Горбатые киты встречаются по всему мировому океану — от тропиков до высоких широт. Однако их невозможно встретить в ледовых районах Арктики и Антарктики. Размер взрослой особи достигает 17 метров, а вес — 40 тонн.
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В мире , Видео , Монреаль , Москва
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