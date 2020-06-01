Папа Римский назначил нового нунция в России

Предыдущий посол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре, работавший в Москве с 2016 года, был в начале года переведен на службу в Париж и в начале февраля покинул российскую столицу.

Официальные дипломатические отношения Святой престол установил в 1990 году тогда еще с СССР, тогда же стороны обменялись постоянными представителями. Незадолго до этого — в 1989 году — у Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане побывал первый президент СССР Михаил Горбачев . В 1992 году Ватикан признал Россию в качестве правопреемницы СССР. В 2009 году статус диппредставительств был поднят до уровня посольств.