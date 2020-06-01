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Папа Римский Франциск назначил итальянского прелата нунцием в России 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Папа Римский назначил нового нунция в России
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск назначил итальянского прелата архиепископа Песто Джованни д'Аньелло новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России. Об этом сообщила в понедельник служба печати Святого престола.
До сих пор д'Аньелло представлял Святой престол в Бразилии (с 2012 года). До этого 65-летний ватиканский дипломат служил в Демократической Республике Конго (2001-2010), а затем был апостольским нунцием в Камбодже и Таиланде и апостольским делегатом в Лаосе и Мьянме (2010-2012).
Предыдущий посол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре, работавший в Москве с 2016 года, был в начале года переведен на службу в Париж и в начале февраля покинул российскую столицу.
Официальные дипломатические отношения Святой престол установил в 1990 году тогда еще с СССР, тогда же стороны обменялись постоянными представителями. Незадолго до этого — в 1989 году — у Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане побывал первый президент СССР Михаил Горбачев. В 1992 году Ватикан признал Россию в качестве правопреемницы СССР. В 2009 году статус диппредставительств был поднят до уровня посольств.
Российско-ватиканские отношения на межгосударственном уровне регулярны, отличаются атмосферой диалога и открытости, что выражается в том числе и во взаимодействии в сфере культуры, образования, гуманитарных проектов, науки и медицинских исследований. Все президенты России встречались с понтификами, последний раз лидер РФ Владимир Путин совершил поездку в Ватикан, где встречался с Франциском, в июле прошлого года.
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Комментарии
В мире , Михаил Горбачев , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Бразилия , Камбоджа , Конго , Лаос , Бирма , Папский Престол (Государство — Город Ватикан) , Таиланд
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