Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком. В ходе нее он назвал государственную безопасность основой основ, а роль президента и КГБ в деле ее защиты — ведущей.

Также Лукашенко заявил, что отдельные ветродуи преследуют цель устроить в Белоруссии в преддверии президентских выборов или в день, когда они состоятся, майданчик.

«Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», — сообщил он.

Президент добавил, что знает, откуда дуют эти ветры — не с той стороны, откуда хотелось бы. Он подчеркнул готовность белорусских властей к любым ветрам и призвал Вакульчика не допустить разделения страны.

Вчера заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что накануне выборов в стране серьезно накаляется ситуация — имеют место как разовые нарушения избирательного законодательства и общественного порядка, так и спланированные акции и угрозы в отношении председателей избирательных комиссий.