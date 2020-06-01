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«Майданов в Белоруссии не будет» 

Артём Кульша 28 минут назад
В Белоруссии не будет майданов. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком. В ходе нее он назвал государственную безопасность основой основ, а роль президента и КГБ в деле ее защиты — ведущей.
Ситуация в Белоруссии «серьезно накаляется»
Также Лукашенко заявил, что отдельные ветродуи преследуют цель устроить в Белоруссии в преддверии президентских выборов или в день, когда они состоятся, майданчик.
«Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», — сообщил он.
Президент добавил, что знает, откуда дуют эти ветры — не с той стороны, откуда хотелось бы. Он подчеркнул готовность белорусских властей к любым ветрам и призвал Вакульчика не допустить разделения страны.
Вчера заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что накануне выборов в стране серьезно накаляется ситуация — имеют место как разовые нарушения избирательного законодательства и общественного порядка, так и спланированные акции и угрозы в отношении председателей избирательных комиссий.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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