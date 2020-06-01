Иран призвал США позволить американцам дышать 

Послание американским официальным лицам и полиции: прекратите насилие против своих граждан, позвольте им дышать, — цитирует главу ведомства Аббаса Мусави агентство РИА Новости.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После инцидента во многих городах США начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Новой Зеландии 1 июня вышли на протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в США. Они выкрикивали лозунг Black Lives Matter в знак солидарности с погибшим.