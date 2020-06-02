Хафтар согласился на переговоры о перемирии

Воюющий с правительством в Триполи ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар дал согласие на возобновление переговоров о прекращении огня. Об этом сообщила вспомогательная миссия ООН Ливии (UNSMIL), отметив, что на контакты согласно и поддерживаемое мировым сообществом Правительство национального согласия (ПНС).

Переговоры планируются в формате "пять плюс пять" — с участием пятерых высокопоставленных военных от каждой из враждующих сторон, отмечает радио "Свобода". Проект соглашения о перемирии был представлен ООН сторонам еще во время переговоров военного комитета (5+5) 23 февраля.

Дату переговоров должна определить ООН, заявил РИА "Новости" начальник по моральной подготовке Ливийской национальной армии (ЛНА) Халед аль-Махджуб. Также не определено, будет ли встреча сторон проходить очно или в режиме видеоконференции.

Пока в Ливии продолжаются активные боевые действия. Войска ПНС в рамках операции "Гнев вулкана" заняли ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук, сообщает телеграм-канал турецкого информагентства "Анадолу". Правительственные войска закрепились в районе Ремле близ международного аэропорта Триполи. По словам представителя штаба операции "Гнев вулкана" Мустафы аль-Меджи, авиация наносит удары по объектам сил Хафтара у городов Эсабия и Гарьян.

Днем ранее ЛНА заявила о восстановлении контроля над городом аль-Асабиа, расположенном в 100 километрах от Триполи. Отмечалось, что перед этим армия Хафтара нанесла серию авиаударов. Бойцы ПНС контролировали город с 21 мая.

Переговоры с участием международного сообщества об урегулировании ситуации в Ливии ведутся уже несколько месяцев. В Женеве ранее проходили встречи военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны ПНС и пять старших офицеров из ЛНА. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Саламе в марте покинул свой пост, а исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.

19 января в Берлине также прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

ЛНА, которой командует Хафтар, с апреля 2019 года ведет наступление с востока с целью захвата столицы Триполи, где располагается ПНС. В последние недели стороны ведут активные боевые действия. Силы ПНС при поддержке Турции вытеснили отряды Хафтара из ряда районов на северо-западе страны. Но 1 июня ЛНА, которая пользуется поддержкой ОАЭ, Египта и России, объявила, что ей удалось отвоевать часть территорий, пишет Reuters.

Москва официально не поддерживает ни одну из сторон конфликта. При этом турецкий президент Реджеп Эрдоган не раз утверждал, что в Ливии действуют около двух тысяч наемников из России. СМИ также писали, что в Ливии на стороне Хафтара воюют бойцы ЧВК Вагнера, которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным

А Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолетов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны.