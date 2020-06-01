США обвинили Россию в спонсировании беспорядков 

Барака Обамы Absolutely Incredible: Obama's Former NSA Susan Rice on CNN talking about the protests and domestic strife



"This is right out of the Russian playbook" pic.twitter.com/luXiPV0bOq— Saagar Enjeti (@esaagar) May 31, 2020 Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Сьюзан Райс . Отрывок из ее речи в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Саагар Энжети.

Пост появился в соцсети 1 июня. В отрывке Сьюзан Райс общается в прямом эфире с журналистом Вольфом Блитцером . В ходе обсуждения беспорядков в США экс-советник главы государства по нацбезопасности заявила, что возможно россияне «подстрекают» бунтовщиков через соцсети.

«Не удивлюсь, если выяснится, что они (Россия) каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — выразила предположение Райс.

При этом экс-советник не привела никаких доказательств своим предположениям, сославшись на «личный опыт».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в США прошла серия протестов против произвола в отношении афроамериканского населения. Поводом для митингов стала смерть 47-летнего Джорджа Флойда в ходе задержания правоохранителями. В результате акции протеста переросли в погромы и беспорядки. В Вашингтоне на фоне происходящих в стране событий было принято решение о вводе в город войск Национальной гвардии.