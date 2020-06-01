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США обвинили Россию в спонсировании беспорядков 

Павел Тиунов 26 минут назад
США обвинили Россию в спонсировании беспорядков
Фото: Reuters
Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Отрывок из ее речи в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Саагар Энжети.
Пост появился в соцсети 1 июня. В отрывке Сьюзан Райс общается в прямом эфире с журналистом Вольфом Блитцером. В ходе обсуждения беспорядков в США экс-советник главы государства по нацбезопасности заявила, что возможно россияне «подстрекают» бунтовщиков через соцсети.
«Не удивлюсь, если выяснится, что они (Россия) каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — выразила предположение Райс.
При этом экс-советник не привела никаких доказательств своим предположениям, сославшись на «личный опыт».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в США прошла серия протестов против произвола в отношении афроамериканского населения. Поводом для митингов стала смерть 47-летнего Джорджа Флойда в ходе задержания правоохранителями. В результате акции протеста переросли в погромы и беспорядки. В Вашингтоне на фоне происходящих в стране событий было принято решение о вводе в город войск Национальной гвардии.
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Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Сюзан Райс , Вольф Блитцер , CNN
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