Пока вы спали: четыре страны обошли Россию 

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Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Согласно статистике турецкого энергетического регулятора EPDK, которую привело издание, доля России в экспорте газа на турецкий рынок упала с 33% в марте 2019 года до 9,9%. При этом для Азербайджана по трубопроводным поставкам газа в Турцию в марте 2020 года составила 23,5%.

Также по трубопроводным поставкам Россию обогнал Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа — Катар (20%) и Алжир (13,7%).

Отменено требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсант».

В Роспотребнадзоре пояснили, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией , «нет требований по заполнению на 50%». Представитель ведомства также подчеркнул, что эти требования Роспотребнадзором не разрабатывались, а были просто согласованы.

Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+

Россия не против того, чтобы встреча ОПЕК+, запланированная на 9-10 июня, была перенесена на более ранний срок. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники сообщило агентство Reuters.

По данным издания, перенести встречу предложил министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб, и Россия ответила согласием на ее проведение 4 июня.

В ходе протестов в США задержаны более четырех тысяч человек

Около 4,1 тыс. человек были арестованы в ходе массовых беспорядков в США, начавшихся из-за гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Такие данные привело Associated Press.

По информации издания, арестованным были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Белорусы на пикетах поддержали соперников Лукашенко

Массовые пикеты в поддержку участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко , прошли в Минске, а также в областных и районных центрах страны. В МВД Белоруссии заявили, что ситуация накануне выборов накаляется, сообщает «Интерфакс».

Андрея Дмитриева. По данным издания, в Минске выстраивались очереди из желающих отдать свои подписи за потенциальных кандидатов в президенты: Валерия Цепкало, Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую, Виктора Бабарико, Николая Козлова