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Пока вы спали: четыре страны обошли Россию 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Пока вы спали: четыре страны обошли Россию
Фото: ТАСС

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Азербайджан, Иран, Катар и Алжир обогнали Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте этого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Согласно статистике турецкого энергетического регулятора EPDK, которую привело издание, доля России в экспорте газа на турецкий рынок упала с 33% в марте 2019 года до 9,9%. При этом для Азербайджана по трубопроводным поставкам газа в Турцию в марте 2020 года составила 23,5%.
Также по трубопроводным поставкам Россию обогнал Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа — Катар (20%) и Алжир (13,7%).

Отменено требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсант».
В Роспотребнадзоре пояснили, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, «нет требований по заполнению на 50%». Представитель ведомства также подчеркнул, что эти требования Роспотребнадзором не разрабатывались, а были просто согласованы.

Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+

Россия не против того, чтобы встреча ОПЕК+, запланированная на 9-10 июня, была перенесена на более ранний срок. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники сообщило агентство Reuters.
По данным издания, перенести встречу предложил министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб, и Россия ответила согласием на ее проведение 4 июня.

В ходе протестов в США задержаны более четырех тысяч человек

Около 4,1 тыс. человек были арестованы в ходе массовых беспорядков в США, начавшихся из-за гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Такие данные привело Associated Press.
По информации издания, арестованным были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Белорусы на пикетах поддержали соперников Лукашенко

Массовые пикеты в поддержку участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, прошли в Минске, а также в областных и районных центрах страны. В МВД Белоруссии заявили, что ситуация накануне выборов накаляется, сообщает «Интерфакс».
По данным издания, в Минске выстраивались очереди из желающих отдать свои подписи за потенциальных кандидатов в президенты: Валерия Цепкало, Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую, Виктора Бабарико, Николая Козлова, Андрея Дмитриева.
«Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич, подчеркнув, что происходящее — «спланированные подготовленные акции».
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Комментарии 7
В мире , Андрей Дмитриев , Григорий Березкин , Николай Козлов , Александр Лукашенко , Росавиация , Роспотребнадзор , МВД , Associated Press , Интерфакс , Reuters , Азербайджан , Алжир , Иран , Катар , Турция
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