В Ухане не нашли заразившихся коронавирусом 

За прошедшие сутки в китайском Ухане, где впервые был зафиксирован коронавирус нового типа, не нашли новых заразившихся во время проведения всеобщей проверки населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные комитета по вопросам здравоохранения.

Известно, что в результате проведения в городе 31 мая более 60 тысяч тестов на нуклеиновую кислоту не были выявлены даже бессимптомные носители вируса. Таким образом, впервые с момента публикации информации о таких случаях в Ухане не зафиксирован рост их числа. С 14 мая в городе проходит всеобщий скрининг населения на COVID-19, за это время там обнаружили 189 зараженных.

29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они протестировали образцы из места, которое считались источником заражения, и не обнаружили следов инфекции. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.