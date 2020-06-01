Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожары в столице США попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона, где проходит акция протеста. Об этом сообщает РИА Новости.
Сначала демонстранты развели большой костер на проезжей части неподалеку от резиденции президента США. Топливом для огня послужили деревья, кусты, а в какой-то момент люди начали срывать флаги со зданий и кидать их в костер. Одновременно протестующие начали громить витрины и автомобили. Вскоре огонь перекинулся на особняк XIX века, одновременно загорелась небольшая одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет.
Для пресечения беспорядков полиция применила спецсредства.
Ранее 1 июня агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. Как сообщает The New York Times, сотни протестующих американцев пришли к администрации президента. Они выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки. В связи с этим было принято решение спрятать главу государства в укрепленном объекте, который использовался в прошлом при терактах.
Позднее в столице США был установлен комендантский час, в город ввели Нацгвардию.
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июня В столицу США ввели войска В столицу США ввели войска Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Комментарии 1
В мире , Видео , Происшествия , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
В центре Москвы начали ловить крупную рыбу
В центре Москвы начали ловить крупную рыбу
Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19
Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Видео
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение