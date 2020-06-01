Ноль зараженных: шесть стран свободны от COVID-19?

Китаем и VG (Норвегия) . Ноль зараженных и умерших — кажется, что сегодня такое невозможно. Тем не менее шесть стран мира объявили, что коронавирус полностью обошел их стороной. Островные государства действительно могли избежать пандемии. Но двум странам, граничащим в том числе с Россией Ираном , поверить сложно, считает

В большинстве стран эпидемия коронавируса порядком дала о себе знать, но есть и несколько исключений. Шесть стран выделились на общем фоне в прошлую субботу, сообщив, что у них совсем нет зараженных и умерших от covid-19.

Закрыли границу с Китаем

Хотя они и утверждают, что эпидемия коронавируса не добралась до их закрытых границ, кое-какую информацию все же можно почерпнуть из прессы, рассказывает профессор корейских исследований из Университета Осло Владимир Тихонов

«Если верить северокорейским СМИ, примерно 10 тысяч граждан были на некоторое время изолированы, как и 350 иностранцев. Сейчас большинство из них отпустили, — говорит он. — Из этой информации и рассказов семей тех, кому удалось бежать из страны, можно сделать вывод, что в Северной Корее успели заразиться многие, ведь страна интенсивно торговала с Китаем».

Но после того как в соседнем Китае был обнаружен коронавирус, Северная Корея быстро закрыла границы.

«Тех, кто попытался тайно продолжать торговлю, по некоторой информации, казнили. Всех, кто был заподозрен в носительстве инфекции, сразу же сажали на карантин. И похоже, что эти меры сработали: они справились», — говорит Тихонов.

Нехватка аппаратов ИВЛ

По его мнению, здравоохранение Северной Кореи мало приспособлено для лечения серьезных случаев коронавирусной инфекции, хотя в стране больше врачей на душу населения, чем в США и Франции.

«В провинции, скорее всего, нет аппаратов ИВЛ, так что там мало что могут сделать. В большинстве провинциальных больниц также нет и обезболивающих. Их контрабандой нужно провозить из Китая».

VG: Как вы думаете, мы когда-нибудь узнаем реальный масштаб пандемии в стране?

Владимир Тихонов: Возможно, лет через 40-50, когда исследователи получат доступ к архивам. Но тогда это уже никому не будет интересно.

Не пустили делегацию ВОЗ

То, что Северная Корея почти всегда полностью закрыта, известно многим. А вот о центральноазиатской стране Туркменистане говорят меньше. Там железной рукой правит Гурбангулы Бердымухамедов.

«Трудно оценить, сколько там заразившихся, потому что страна для нас совершенно не прозрачна. Она и делегацию ВОЗ к себе не пустила, что, по моему мнению, как раз свидетельствует, что зараженные у них есть», — сказал исследователь Норвежского института международных отношений (NUPI) Роман Вакульчук VG.

Однако он не думает, что случаев заражения в Туркменистане много.

«Туда совершается всего пара авиарейсов в день. Это способствует ограничению вспышки».

Если зараженных станет больше, Бердымухамедов, по мнению Вакульчука, не станет молчать, чтобы получить международную помощь, поскольку система здравоохранения страны совершенно не приспособлена для борьбы с серьезной вспышкой заболевания.