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Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони 

Lenta.ru и ещё 10 58 минут назад
Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони
Фото: @RoyalFamily
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.
Елизавета II была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка. Королева прокатилась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн.
В апреле в цвете губной помады королевы Великобритании, которая обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, обнаружили тайный отсыл. Журналисты считают, что для трансляции она накрасила губы помадой оранжевого оттенка, чтобы «повысить моральный дух» общества.
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В мире , Елизавета II , Великобритания
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