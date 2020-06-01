Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: в США в ходе протестов задержаны уже около 4,1 тыс. человек 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В США задержаны более четырех тысяч протестующих
Фото: ТАСС
Американские власти за последние несколько дней задержали в ходе протестов около 4,1 тысячи человек. Такие оценки опубликовало в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как оно отмечает, указанным лицам, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. В акциях протеста в США приняли участие уже десятки тысяч человек.
Агентство констатирует, что комендантский час введен в десятках городов США. В числе наиболее крупных из них Лос-Анджелес и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Атланта (штат Джорджия), Денвер (штат Колорадо) и Сиэтл (Вашингтон).
Национальная гвардия была мобилизована в 15 штатах, а также в федеральном округе Колумбия. В поддержании правопорядка участвуют около 5 тысяч ее бойцов.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ТАСС: последние новости
МВД Белоруссии заявило о спланированных акциях и нарушении порядка в преддверии выборов МВД Белоруссии заявило о спланированных акциях и нарушении порядка в преддверии выборов Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками Протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона Протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона
В мире , США , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дрессировщик тигров вечерами работает разносчиком еды
Дрессировщик тигров вечерами работает разносчиком еды
«Обожаю Россию за такие странности»
«Обожаю Россию за такие странности»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
Сломавшийся из-за санкций «Ресурс-П» заработал
Сломавшийся из-за санкций «Ресурс-П» заработал
Видео
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение