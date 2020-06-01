Франция назвала свои приоритеты в Совбезе ООН

Проблемы безопасности в Африке, ситуация с Ираном и СВПД, а также вопросы, связанные с беженцами и детьми в вооруженных конфликтах будут основными приоритетами Франции в ходе председательства в Совете Безопасности ООН в июне, сообщили РИА Новости во французском постпредстве.

С первого июня председателем в Совбезе становится Франция, которая сменит на этом посту Эстонию

"Если мы возьмем три приоритета, то они будут следующими. Во-первых, мир и безопасность в Африке — пройдут заседания по ряду различных миротворческих операций, в частности МИНУСМА (миссия ООН по стабилизации в Мали — ред.), мандат которой должен быть продлен до конца месяца; во-вторых, урегулирование кризисов безопасности и нераспространения — пройдут три регулярные заседания по Сирии, а также проводимое каждые полгода заседание по исполнению резолюции 2231 и СВПД", — сказал собеседник агентства.

"Заседание по СВПД будет чрезвычайно важным, потому что американцы вступают за продление оружейного эмбарго против Ирана, которое истекает в октябре. И среди членов Совбеза есть ожидание, что заседание в июне будет своего рода большим моментом для привлечения внимания к нарушениям, которые совершил Иран. Так что мы увидим много шума на эту тему, определенно", — заявил РИА Новости старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан.

Третьим приоритетом в ходе председательства Франции, по словам представителя французской миссии, будет обсуждение проблем уязвимых категорий людей — в частности речь идет о заседаниях СБ ООН по теме беженцев и детей в вооруженных конфликтах.

Кроме того, как указал дипломат, в июне СБ ООН обсудит то, как последствия пандемии коронавируса, отразились на поддержании международного мира и безопасности.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли прогресс по проекту резолюции Туниса и Франции, поддерживающей призыв генсека ООН прекратить огонь во всех конфликтах в мире, источник указал, что документ остается "на столе".

При этом по мнению Прадхана, несмотря на то, что проект резолюции все еще обсуждается, "она может потихоньку "умереть".

"Уже два месяца прошло с момента призыва генсека прекратить огонь. Своего рода целесообразность, момент, который у них был, чтобы поддержать этот призыв, похоже, пропал", — указал эксперт, добавив, что на данный момент обстоятельства свидетельствуют о том, что призыв генсека может не получить поддержку в виде резолюции СБ ООН.

Ранее один из дипломатов в разговоре с РИА Новости выражал сомнение в том, что Совбез сможет договориться по той резолюции. Уже месяц в Совете не утихают споры по этому документу — в частности спор разгорелся между США и Китаем из-за упоминания роли ВОЗ в борьбе с пандемией.

Также ожидается, что Франция организует 11 июня заседание по теме Мали на уровне министров иностранных дел, сообщили в миссии.

Как полагает Прадхан, в июне в СБ ООН вновь может всплыть также вопрос о деятельности наемников в Ливии.

"Может быть обсуждение по Мьянме", — указал он.

Совет безопасности ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.

Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины — на 2020-2021 годы. Каждый месяц в Совбезе председательствует следующая по алфавиту страна.