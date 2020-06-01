Япония начала проводить тесты на антитела к коронавирусу 

Япония с понедельника начала проводить тесты на антитела к коронавирусу COVID-19 в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации, чтобы понять, сколько человек были инфицированы ранее, включая бессимптомные случаи, сообщило агентство Киодо.

Всего этой программой предусмотрено тестирование примерно 10 тысяч человек в возрасте старше 20 лет в Токио, Осаке и префектуре Мияги. Результаты анализов позволят властям выяснить, сколько вакцинаций понадобится для населения Японии, когда она станет возможной.

Вирус COVID-19, за вспышкой которого в китайском городе Ухань в декабре 2019 года последовала пандемия в большинстве стран мира, выявлен в Японии более чем у 17,5 тысяч человек, свыше 900 из них скончались.

Поскольку распространение вируса сократилось, власти неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации по всей стране. С понедельника в ограниченном режиме открылись школы, увеличился пассажиропоток на транспорте. Но средства защиты по-прежнему используются интенсивно: маски, экран в магазинах между покупателем и кассиром, бутылки с дезинфицирующими средствами на входах в учреждения, бесконтактное измерение температуры тела в некоторых магазинах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.