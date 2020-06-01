31 мая 2020 года войдет в историю космонавтики. Проект космического корабля Илона Маска Crew Dragon доставил двух астронавтов США на Международную космическую станцию. Теперь спустя 9 лет с момента, когда США перестали использовать шаттлы, у NASA появился свой собственный пилотируемый корабль, способный выводить астронавтов на орбиту Земли. Все эти 9 лет NASA пользовалось услугами Роскосмоса для доставки своих сотрудников на МКС. А в 2014 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин из-за введенных США против РФ санкций предложил NASA доставлять своих астронавтов на орбиту с помощью батута. После удачной стыковки Crew Dragon с МКС Илон Маск заявил: "Батут работает!"
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
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