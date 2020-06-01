Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома 

Газета.ру и ещё 6 22 минуты назад
Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Издание сообщает, что пока не установлено, что конкретно спровоцировало Секретную службу США и ее агентов сопроводить американского лидера в этот бункер, который является президентским оперативным центром управления в чрезвычайных ситуациях.
«У службы существуют протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что толпа была у Белого дома с вечера прошлой пятницы до поздней ночи на субботу. После этого сообщалось, что более 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы США пострадали во время демонстраций у резиденции главы государства.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
Газета.ру: последние новости
В 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час из-за беспорядков В 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час из-за беспорядков СМИ узнало о "горячем споре" Трампа и Меркель о "Северном потоке - 2" СМИ узнало о "горячем споре" Трампа и Меркель о "Северном потоке - 2" В Греции нашли способ защитить население от COVID-2019 В Греции нашли способ защитить население от COVID-2019
Комментарии 5
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
Помпео обратился с требованием к России
Помпео обратился с требованием к России
«Обожаю Россию за такие странности»
«Обожаю Россию за такие странности»
Видео
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение