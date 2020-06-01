Комитет защиты журналистов обратился к властям США

Власти тех американских городов, где проходят акции протеста против трагической смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойде от рук полиции, обязаны обеспечить безопасность журналистов, освещающих эти события. Об этом говорится в заявлении руководителя программ Комитета защиты журналистов Карлоса Мартинеса де ла Серна, поступившем в воскресенье в представительство ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать случаи применения полицейскими силы в отношении журналистов.

"Целенаправленные нападения на журналистов, на съемочные группы и на журналистские организации, освещающие демонстрации, свидетельствуют о полном пренебрежении той критически важной ролью, которую они играют, фиксируя события в общественных интересах, и представляют собой неприемлемую попытку запугать их, — говорится в заявлении. — Власти во всех городах США должны проинструктировать полицию не затрагивать журналистов и обеспечить им возможность безопасно сообщать об акциях протеста без опасений травм или возмездия".

Как отмечается в сообщении, Комитет защиты журналистов расследует сообщения о нападениях на журналистов в последние дни в Луисвиле (штат Кентукки), Лас-Вегасе (штат Невада), Атланте (штат Джорджия) и в Вашингтоне.