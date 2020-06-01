Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p. m. on Sunday, May 31, until 6:00 a. m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department. — Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MayorBowser) May 31, 2020 Войска Национальной гвардии столицы США Вашингтона мобилизованы ради поддержания правопорядка на фоне протестов. Об этом мэр города Мюриел Баузер сообщила в своем твиттере.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, в ходе задержания полицейскими скончался афроамериканец Джордж Флойд. Это вызвало протесты сначала в этом городе, а затем и во многих других городах Соединенных Штатов Америки. Протестующие призывают к прекращению произвола полиции по отношению к афроамериканцам.

С целью поддержания правопорядка в 15 штатах была мобилизована Национальная гвардия. В течение нескольких последних дней были задержаны более четырех тысяч протестующих.

Вчера вечером протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона неподалеку от резиденции президента США Белого дома. На этом фоне мэр столицы объявила о мобилизации Национальной гвардии ради оказания ею поддержки городскому управлению полиции. Также Баузер объявила в Вашингтоне комендантский час с 23:00 31 мая до 6:00 1 июня по местному времени.