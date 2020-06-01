США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса 

Все новости на карте

США послали Бразилии 2 миллиона доз гидроксихлорохина — противомалярийного лекарства, которое президент США Дональд Трамп рекламирует как средство против коронавируса, говорится в совместном заявлении двух стран.

"Сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность, мы объявляем, что власти США доставили 2 миллиона доз гидроксихлорохина для бразильского народа", — говорится в заявлении.

США также подтвердили намерение в скором времени отправить в Бразилию 1 тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Гидроксихлорохин будет использоваться в качестве профилактического средства, чтобы помочь защитить медсестер, врачей и работников здравоохранения в Бразилии от вируса. Его также будут использовать как лечащее средство для лечение заразившихся бразильцев", — говорится в заявлении.

Кроме того, США и Бразилия будут вести совместные исследования по научным методикам, чтобы оценить безопасность и эффективность данного средства.

Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин по совету лечащего врача, за что подвергался критике.

Исследование в министерстве по делам ветеранов США ранее показало, что среди принимавших данный препарат умерли больше людей, чем среди тех, кто его не принимал. Трамп активно оспаривает это, заявляя, что исследование провели скрытые враги его администрации.

Еще два исследования на выборке в 1,4 тысячи пациентов не нашли какой-либо пользы препарата против коронавируса.