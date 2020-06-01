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В Ливане смягчили ограничения по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Ливане смягчили ограничения по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Ливанские власти с первого июня приняли решение сократить время комендантского часа, установив его рамки с полуночи до пяти утра, с понедельника в штатном режиме начали работать все государственные учреждения.
Согласно заявлению МВД Ливана, с сокращением времени комендантского часа будет разрешено увеличить время работы частных предприятий, в том числе магазинов, кафе, ресторанов и парикмахерских. Официально открыли свои двери для посетителей и пляжные комплексы, отели и торговые центры.
По решению властей отложено открытие школ и университетов до дальнейших указаний министерства образования. Остается в силе распоряжение об обязательном ношении масок на улице и в транспорте. Сохраняются и введенные ограничения по движению машин по четным и нечетным госномерам.
Таким образом, Ливан с 1 июня перешел к третьему этапу отмены мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Министр транспорта Мишель Наджар в воскресенье также заявил, что возобновление работы международного аэропорта в Бейруте предварительно запланировано на 21 июня. В конце месяца, если эпидемиологическая обстановка будет позволять, могут открыться морские и сухопутные границы.
По данным министерства здравоохранения Ливана, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 1191 случай заражения коронавирусом. Режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации ливанские власти ввели с 16 марта, последний раз решением правительства он был продлен до 7 июня. Поэтапную отмену введенных превентивных мер по борьбе с коронавирусом в Ливане начали с 27 апреля.
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В мире , МВД , Минобрнауки , Ливан
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