NASA. Командир экипажа Crew Dragon Даг Хёрли ударился головой при переходе на МКС, но чувствует себя хорошо, сообщили в американском космическом агентстве

Уточняется, что Хёрли ударился лбом. Замруководителя пилотируемой программы NASA Стив Стич пояснил, что такие небольшие происшествия являются абсолютной нормой при адаптации к условиям Международной космической станции после продолжительного нахождения в сравнительно небольшом корабле, передаёт РИА Новости.

Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции, — сказал Стич.

Во время сеанса связи с МКС было видно, что Хёрли держится за голову и периодически протирает салфеткой лоб.

Как писал NEWS.ru ранее, прибывшие на корабле Crew Dragon астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен должны как можно быстрее влиться в экипаж МКС. Об этом сообщил командир 63-го экипажа Международной космической станции астронавт NASA Крис Кэссиди.