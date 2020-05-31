Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На МКС пролилась кровь 

Ирина Лебедева 18 минут назад
На МКС пролилась кровь
Фото: Twitter
Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
В сети идет активное обсуждения трансляции стыковки, и пользователи заметили, что без небольших накладок не обошлось.
Были накладки со скафандром Роберта Бенкена, который оказался не совсем герметичен.
Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon
Также пользователи, внимательно смотревшие трансляцию, обратили внимание на небольшое красное пятно на лбу у астронавта Дугласа Херли, как будто там был ушиб или порез. Они забеспокоились — вдруг случилось что-то серьезное.
«Почему Дуглас Херли так часто трет свой лоб? Надеюсь, все пройдет хорошо и без инцидентов», «Надеюсь, что с Дугласом Херли все в порядке после того, как он ударился лбом».
Но, увидев, что травма оказалась незначительной, комментаторы начали шутить:
«Говорят, космос — опасное место, у вас есть там бинты?»
Как сообщал «Рамблер», SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Комментарии 23
В мире , Наука и техника , SpaceX , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что означает запуск корабля Маска для России
Что означает запуск корабля Маска для России
Помпео обратился с требованием к России
Помпео обратился с требованием к России
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Пандемия внесла коррективы в жизнь Сноудена
Пандемия внесла коррективы в жизнь Сноудена
«Бывших эскортниц не бывает»: подноготная шоу «Холостяк»
«Бывших эскортниц не бывает»: подноготная шоу «Холостяк»
Видео
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
01:08
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
Происшествия Криминал
Между Россией и США разгорается новый скандал
01:35
Между Россией и США разгорается новый скандал
Политика В мире
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
01:19
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение