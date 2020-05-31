Неожиданный поворот в предвыборной гонке в США

Таким образом, за Байдена отдали голоса 53 процента респондентов, а рейтинг Трампа составил 43 процента. Однако, если учитывать лишь категорию избирателей, готовых точно пойти на выборы, рейтинг Байдена сократится в два раза.

При этом накануне сообщалось, что Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент. Такие подсчеты привел профессор Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот (Helmut Norpoth), который спрогнозировал победу Трампа в 2016 году. По словам Норпота, Трамп получит 362 голоса на выборах.