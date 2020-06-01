Акция протеста прошла у посольства США в Париже 

Десятки парижан приняли участие в акции протеста у посольства США во Франции, сообщает Reuters.

Демонстрация была организована французским антирасистским движением в знак поддержки протестующих в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Минееаполисе.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.