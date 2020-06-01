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Акция протеста прошла у посольства США в Париже 

Газета.Ru и ещё 59 1 час назад
Акция протеста прошла у посольства США в Париже
Фото: РИА Новости
Десятки парижан приняли участие в акции протеста у посольства США во Франции, сообщает Reuters.
Демонстрация была организована французским антирасистским движением в знак поддержки протестующих в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Минееаполисе.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США.
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В мире , Криминал , США , Reuters
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