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LIVE: Стыковка Crew Dragon к МКС 

Сергей Василенок 44 минуты назад
Космический корабль Crew Dragon готовится пристыковаться к МКС.
SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
В мире , Видео , Наука и техника , SpaceX
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