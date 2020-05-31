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LIVE: Стыковка Crew Dragon к МКС
Сергей Василенок
44 минуты назад
Комментарии
87
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Космический корабль Crew Dragon готовится пристыковаться к МКС.
SpaceX
миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
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