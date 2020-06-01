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Протесты из-за смерти Джорджа Флойда докатились до Новой Зеландии 

News.ru и ещё 26 17 минут назад
Протесты докатились до Новой Зеландии
Фото: globallookpress.com
Жители Новой Зеландии 1 июня вышли на протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в США. Они выкрикивали лозунг Black Lives Matter в знак солидарности с погибшим.
В Окленде протестующие прошли мимо американского консульства с плакатами «Мы следующие?» и «Справедливость для Джорджа Флойда». После мирной демонстрации они сели на дорогу. В столице страны Веллингтоне более ста человек прошли от здания парламента к Посольству США, передаёт Reuters.
В Австралии из-за намеченных на 2 июня акций протеста закроют консульство Штатов в Сиднее, отмечает агентство.
Заседание суда, на котором должен был предстать уволенный после гибели Флойда экс-полицейский Дерек Шовин, перенесли с 1 июня на 8 июня. Причина такого решения не сообщается, пишет CNN. Шовину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
В США акции протеста после смерти Флойда прошли в по меньшей мере 140 городах. В ряде случаев они переросли в беспорядки. Из-за этого как минимум в 21 штате были развёрнуты силы национальной гвардии, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
В мире , США , CNN , Reuters , Новая Зеландия
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