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Азаров напомнил Украине о русских землях 

Газета.Ru 1 час назад
Азаров напомнил Украине о русских землях
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что страна приобрела множество территорий только за счет большевиков, которые «новоиспеченные патриоты разбазаривают» ценой десятков тысяч жизней. Он отметил, что украинскими не были ни Одесса, ни Харьков с Донецком и Луганском, ни Херсон, ни Крым, ни даже Львов.
Украина получила огромное количество территорий только после вхождения в состав СССР, заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Об этом политик написал в своем твиттере.
«Выучите наизусть! В 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова», — картинку с такими словами Азаров прикрепил к своему твиту.
Он подчеркнул, что все вышеперечисленные земли Украина получила «полностью бесплатно», находясь в составе СССР. «А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — добавил экс-премьер.
Азарова поддержал и председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. «Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории», — считает российский сенатор.
По его мнению, советской власти следовало «оставить [Украине] исконные земли — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю».
Напомним, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что большевицкий лидер Владимир Ульянов (Ленин) был «революционером, а не государственным деятелем», который принял «странноватое, но состоявшееся решение» о передаче украинскому советскому руководству исконно русских земель после Октябрьской революции.
«Территории были поделены некорректно, и это чувствуется до сих пор… были переданы исконно русские земли со странной формулировкой — ради повышения доли пролетариата», — отметил президент.
Он напомнил, что на Украине традиционно было много крестьян, приравненных большевиками к мелкой буржуазии и раскулаченных по всей территории бывшей Российской Империи.
«Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, теперь мы с этим разбираемся», — добавил Путин. При этом выносить тело Ленина из Мавзолея на Красной площади он считает излишним.
Вопрос самого возникновения Украинской ССР сто лет назад по-прежнему волнует общественность. В 2018 году глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украине надо позиционировать себя как преемницу УНР, а период УССР считать «советской оккупацией» и становлением «большевистского режима».
В ответ на это председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников предложил Киеву вернуть «пол-Украины» территорий, переданных УССР в советское время. Вятрович также добавил, что 2017 год «знаменует столетие начала большевистской агрессии», имея в виду столетие с момента Октябрьского переворота.
При этом Вятрович подчеркнул, что Акт провозглашения независимости Украины, в котором прописаны неделимости и неприкосновенность территории «незалежной», принятый в 1991 году в ходе распада СССР, пересматриваться не будет.
«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — подчеркнул после слов украинского историка-активиста Леонид Калашников.
Украинская ССР была образована в 1919 году после свержения правительства УНР. За время в составе СССР, Украине были переданы территории, относившиеся в Российской Империи к русским губерниям в регионах Донбасса и Новороссии, а не только Малороссии.
К УССР были присоединены большевицким правительством русские города Юзовка (ныне — Донецк), Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Екатеринослав (Днепропетровск, в 2016 году переименован в Днепр) и Елисаветград (Кировоград, в 2016 году переименован в Кропивницкий).
В 1939-1940 гг. к советской Украине присоединили Восточную Галицию, Северную Буковину, а также Южную Бессарабию. В 1945 году к УССР было присоединено Закарпатье. И, наконец, в 1954 году к Украине указом генсека Никиты Хрущева был присоединен Крымский полуостров. Львов изначально был австрийским городом, его взяла русская армия в ходе Первой Мировой, но по итогам дальнейших событий город отошел к Польше и присоединен к УССР был в 1944 году.
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В мире , Статьи , Алексей Пушков , Владимир Ульянов , Калашников Леонид Иванович , Николай Азаров , Владимир Путин , Правительство Украины , Госдума , Совет Федерации , КПСС , Донецк , Луганск , Львов , Республика Крым , Харьков , Херсон
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