Азаров напомнил Украине о русских землях 

Украина получила огромное количество территорий только после вхождения в состав СССР, заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Выучите наизусть! В 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова», — картинку с такими словами Азаров прикрепил к своему твиту.

Он подчеркнул, что все вышеперечисленные земли Украина получила «полностью бесплатно», находясь в составе СССР. «А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — добавил экс-премьер.

Азарова поддержал и председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков . «Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории», — считает российский сенатор.

По его мнению, советской власти следовало «оставить [Украине] исконные земли — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю».

Напомним, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что большевицкий лидер Владимир Ульянов (Ленин) был «революционером, а не государственным деятелем», который принял «странноватое, но состоявшееся решение» о передаче украинскому советскому руководству исконно русских земель после Октябрьской революции.

«Территории были поделены некорректно, и это чувствуется до сих пор… были переданы исконно русские земли со странной формулировкой — ради повышения доли пролетариата», — отметил президент.

Он напомнил, что на Украине традиционно было много крестьян, приравненных большевиками к мелкой буржуазии и раскулаченных по всей территории бывшей Российской Империи.

«Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, теперь мы с этим разбираемся», — добавил Путин. При этом выносить тело Ленина из Мавзолея на Красной площади он считает излишним.

Вопрос самого возникновения Украинской ССР сто лет назад по-прежнему волнует общественность. В 2018 году глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украине надо позиционировать себя как преемницу УНР, а период УССР считать «советской оккупацией» и становлением «большевистского режима».

В ответ на это председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников предложил Киеву вернуть «пол-Украины» территорий, переданных УССР в советское время. Вятрович также добавил, что 2017 год «знаменует столетие начала большевистской агрессии», имея в виду столетие с момента Октябрьского переворота.

При этом Вятрович подчеркнул, что Акт провозглашения независимости Украины, в котором прописаны неделимости и неприкосновенность территории «незалежной», принятый в 1991 году в ходе распада СССР, пересматриваться не будет.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — подчеркнул после слов украинского историка-активиста Леонид Калашников.

Украинская ССР была образована в 1919 году после свержения правительства УНР. За время в составе СССР, Украине были переданы территории, относившиеся в Российской Империи к русским губерниям в регионах Донбасса и Новороссии, а не только Малороссии.

К УССР были присоединены большевицким правительством русские города Юзовка (ныне — Донецк), Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Екатеринослав (Днепропетровск, в 2016 году переименован в Днепр) и Елисаветград (Кировоград, в 2016 году переименован в Кропивницкий).

В 1939-1940 гг. к советской Украине присоединили Восточную Галицию, Северную Буковину, а также Южную Бессарабию. В 1945 году к УССР было присоединено Закарпатье. И, наконец, в 1954 году к Украине указом генсека Никиты Хрущева был присоединен Крымский полуостров. Львов изначально был австрийским городом, его взяла русская армия в ходе Первой Мировой, но по итогам дальнейших событий город отошел к Польше и присоединен к УССР был в 1944 году.