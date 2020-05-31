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На Украине вводят платные камеры в СИЗО 

Газета.Ru и ещё 4 25 минут назад
На Украине некоторые следственные изоляторы оборудовали платные камеры с улучшенными условиями, мера введена из-за нехватки финансирования, сообщает "Радио Sputnik".
О новшестве сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.
Подобные камеры уже есть в Киеве, а также Запорожском и Вольнянском СИЗО. В них предусмотрены кровати, душ, телевизор, холодильник и микроволновая печь.
Открытие платных камер проходит в рамках эксперимента.
"Финансирования не хватает, и нам нужно его зарабатывать", — объяснил Малюська.
Сообщается, что эксперимент будет длиться до 2021 года. После этого будет принято решение о закреплении такой услуги на законодательном уровне.
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