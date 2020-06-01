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В Иране зафиксировали рост заболевших коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
В Иране зафиксировали рост заболевших коронавирусом
Фото: Reuters
Сильный рост числа выявленных случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Иране, сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур, передает Радио Sputnik.
Накануне было выявлено чуть более 2,5 тысячи новых случаев заболевания.
"У нас относительный рост заболеваний коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 2 979 новых случаев. Их общее число достигло 154 445. Выздоровели 121 004 человека", — сказал Джаханпур.
Кроме того, за последние сутки зафиксирован 81 летальный исход, общее количество умерших достигло 8 878.
Отмечается, что последний месяц в стране наблюдается скачкообразное распространение коронавируса. В начале мая было выявлено 802 новых случая, 29 мая — 2 819, что стало наибольшим показателем с момента прохождения страной пика заболеваемости в конце марта-начале апреля.
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В мире , Число заразившихся , Минздрав РФ , ИА Sputnik , Иран
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