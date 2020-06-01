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В Сирию за сутки вернулись 88 беженцев 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Сирию за сутки вернулись 88 беженцев
Фото: РИА Новости
Почти 90 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 88 беженцев (в том числе: женщин — 27, детей — 45). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", — говорится в тексте бюллетеня.
Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Комментарии
В мире , Война в Сирии , Госдума , Ливан , Сирия
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