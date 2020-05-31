Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше выявили 115 новых случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Польше выявили 115 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось на 115 человек, до 23 686, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за отчетный период — с вечера субботы до утра воскресенья — лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 115 человек, 92 из них приходятся на Силезское воеводство, где уже несколько недель не удается справиться со вспышкой инфекции среди шахтеров. Общее количество выявленных случаев в Польше составило 23 686.
За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число летальных случаев составило 1064.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 134 человека, 78 823 находятся на карантине, 11 271 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Видео
Мужчина с ножом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
«Будет интересно!»: «Роскосмос» ответил Маску
02:44
«Будет интересно!»: «Роскосмос» ответил Маску
Наука и техника
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Зачем Трампу нужен Путин на саммите G7
01:06
Зачем Трампу нужен Путин на саммите G7
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение