В Польше выявили 115 новых случаев коронавируса 

Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось на 115 человек, до 23 686, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за отчетный период — с вечера субботы до утра воскресенья — лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 115 человек, 92 из них приходятся на Силезское воеводство, где уже несколько недель не удается справиться со вспышкой инфекции среди шахтеров. Общее количество выявленных случаев в Польше составило 23 686.

За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число летальных случаев составило 1064.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 134 человека, 78 823 находятся на карантине, 11 271 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.

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