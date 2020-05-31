Известный китайский вирусолог Ши Чжэнли заявила, что человечество столкнулось с новой угрозой. По её словам, коронавирус нового типа — это лишь верхушка айсберга. Она призвала не политизировать науку и отметил важность международного сотрудничества в борьбе с эпидемиями.

Если мы хотим предотвратить страдания людей от следующей вспышки инфекционного заболевания, мы должны заранее узнать об этих неизвестных вирусах, переносимых дикими животными в природе, и заранее предупредить их, — цитирует её Bloomberg.

В противном случае, по её словам, может случиться ещё одна вспышка.

Ранее правительство Китая отказалось от официальной версии о том, что коронавирусная инфекция произошла на рынке диких животных в городе Ухань провинции Хубэй. Руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу пояснил, что рынок стал жертвой коронавируса. Он отметил, что в Китае было проведено расследование, протестирована продукция рынка и тесты показали, что продаваемые животные не были источником вспышки коронавируса в Китае. Таким образом, китайскому правительству пришлось отказаться от версии, на которой они так долго настаивали, писал NEWS.ru.