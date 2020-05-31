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Впервые за три месяца папа римский обратился к верующим из окна дворца 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Папа римский обратился к верующим из окна дворца
Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск впервые за три месяца прочитал воскресную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. В последний раз традиционная церемония была проведена 1 марта.
Дорогие братья и сёстры! Добрый день! Сегодня площадь опять открыта, и мы можем вернуться. Это радость, — начал свое обращение Франциск.
Большое внимание было уделено понтификом празднику Пятидесятницы, который Римско-католическая церковь отмечает в воскресенье.
Молюсь за самых бедных и беззащитных этого дорогого региона, но также за таких людей во всем мире и обращаюсь с призывом, чтобы ни для кого не было недостатка в медицинской помощи, — сказал папа римский.
Как ранее писал NEWS.ru, в ходе особого молебна в Ватикане Папа римский Франциск попросил помощи и заступничества Девы Марии в борьбе с коронавирусом.
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В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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