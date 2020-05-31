Папа римский обратился к верующим из окна дворца

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Папа римский Франциск впервые за три месяца прочитал воскресную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане . В последний раз традиционная церемония была проведена 1 марта.

Дорогие братья и сёстры! Добрый день! Сегодня площадь опять открыта, и мы можем вернуться. Это радость, — начал свое обращение Франциск.

Большое внимание было уделено понтификом празднику Пятидесятницы, который Римско-католическая церковь отмечает в воскресенье.

Молюсь за самых бедных и беззащитных этого дорогого региона, но также за таких людей во всем мире и обращаюсь с призывом, чтобы ни для кого не было недостатка в медицинской помощи, — сказал папа римский.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе особого молебна в Ватикане Папа римский Франциск попросил помощи и заступничества Девы Марии в борьбе с коронавирусом.