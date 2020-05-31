Лайнер Costa Atlantica покинул Японию

Круизный лайнер Costa Atlantica, на борту которого было выявлено заражение членов экипажа новым коронавирусом, покинул порт города Нагасаки . Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По его данным, после отплытия судно направилось в сторону Филиппин . Все члены его экипажа сдали повторные тесты на наличие инфицирования, которые дали отрицательные результаты.

Заражение на борту Costa Atlantica было зафиксировано 20 апреля. Инфицирование выявили у 149 членов экипажа, некоторые из них были направлены на лечение в местную больницу. Сообщалось, что в экипаже, по данным посольства РФ в Японии, есть один россиянин, у которого также был обнаружен коронавирус. Пассажиров на судне нет.

Другой круизный лайнер — Diamond Princess — в феврале и марте стоял на карантине в порту Иокогамы близ Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 человек умерли.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,5 тыс., умерли более 900 человек. Свыше 14,4 тыс. человек выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли.