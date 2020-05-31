Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ABC: в Нью-Йорке более 70 человек задержаны полицией во время протестов 

ТАСС 1 час назад
В Нью-Йорке задержаны более 70 протестующих
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 70 человек задержаны в субботу в Нью-Йорке во время протестов, вызванных смертью задержанного в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные полиции крупнейшего американского мегаполиса.
Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с демонстрантами, отмечает телеканал. Власти не приводят точных данных о количестве протестующих, однако по оценке телекомпании, в демонстрациях принимают участие тысячи человек во всех пяти районах (боро) Нью-Йорка.
В полиции города пока никак не комментируют запрос корреспондента ТАСС касательно того, сколько человек участвуют в протестах по официальным оценкам, а также намерены ли власти вводить в Нью-Йорке комендантский час, как это было сделано ранее примерно в полутора десятках американских городов. В ночь с пятницы на субботу полиция Нью-Йорка задержала около 200 протестующих.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
ТАСС: последние новости
Макрон готов поехать на саммит G7, если туда прибудут остальные лидеры Макрон готов поехать на саммит G7, если туда прибудут остальные лидеры В Нью-Йорке полицейские задержали более 200 протестующих из-за гибели афроамериканца В Нью-Йорке полицейские задержали более 200 протестующих из-за гибели афроамериканца В Китае за сутки выявили два случая заражения коронавирусом В Китае за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Комментарии
В мире , США , МВД , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС , Миннеаполис , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение