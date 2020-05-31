В Нью-Йорке задержаны более 70 протестующих

По меньшей мере 70 человек задержаны в субботу в Нью-Йорке во время протестов, вызванных смертью задержанного в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные полиции крупнейшего американского мегаполиса.

Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с демонстрантами, отмечает телеканал. Власти не приводят точных данных о количестве протестующих, однако по оценке телекомпании, в демонстрациях принимают участие тысячи человек во всех пяти районах (боро) Нью-Йорка.

В полиции города пока никак не комментируют запрос корреспондента ТАСС касательно того, сколько человек участвуют в протестах по официальным оценкам, а также намерены ли власти вводить в Нью-Йорке комендантский час, как это было сделано ранее примерно в полутора десятках американских городов. В ночь с пятницы на субботу полиция Нью-Йорка задержала около 200 протестующих.