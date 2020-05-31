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В Аргентине прошли протесты «за» и «против» карантина 

РИА Новости 21 минуту назад
В Аргентине прошли протесты из-за карантина
Фото: Reuters
Серия протестов прошла в Аргентине "за" и "против" карантина из-за коронавируса, сообщает телеканал TN.
Они были созваны в соцсетях торговцами, политическими деятелями и медиками.
Одна из акций прошла в центре Буэнос-Айрес, около обелиска — излюбленного места для протестов в городе. Люди были в масках, но могли нарушать социальную дистанцию. Они просили разрешить послабления во время карантина, который оказал серьезное негативное влияние на бизнес.
Подобная манифестация прошла и в Тигре — городе в получасе езды от столицы.
В настоящее время многие провинции Аргентины уже пошли на ослабление карантина. В ряде из них открыты бары, рестораны, гостиницы, тренажерные залы, разрешены занятия спортом на улицах и прогулки. Строгие ограничительные меры пока сохраняются только в Буэнос-Айресе и одноименной провинции.
Вместе с тем в городах Мар-дель-Плата, Тукуман и Мендоса протестовали медики, требуя улучшить условия работы. Они, напротив, просили граждан соблюдать условия карантина.
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В мире , Аргентина , Буэнос-Айрес
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