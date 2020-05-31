В Аргентине прошли протесты из-за карантина

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Серия протестов прошла в Аргентине "за" и "против" карантина из-за коронавируса, сообщает телеканал TN.

Они были созваны в соцсетях торговцами, политическими деятелями и медиками.

Одна из акций прошла в центре Буэнос-Айрес , около обелиска — излюбленного места для протестов в городе. Люди были в масках, но могли нарушать социальную дистанцию. Они просили разрешить послабления во время карантина, который оказал серьезное негативное влияние на бизнес.

Подобная манифестация прошла и в Тигре — городе в получасе езды от столицы.

В настоящее время многие провинции Аргентины уже пошли на ослабление карантина. В ряде из них открыты бары, рестораны, гостиницы, тренажерные залы, разрешены занятия спортом на улицах и прогулки. Строгие ограничительные меры пока сохраняются только в Буэнос-Айресе и одноименной провинции.

Вместе с тем в городах Мар-дель-Плата, Тукуман и Мендоса протестовали медики, требуя улучшить условия работы. Они, напротив, просили граждан соблюдать условия карантина.